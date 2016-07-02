Сборная Уэльса обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная Уэльса переиграла команду Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата Европы. Матч в Лилле закончился со счетом 3:1.

Счет в матче открыли "красные дьяволы". На 13-й минуте великолепным дальним ударом оставил не у дел голкипера валлийцев Раджа Найнгголан. Однако на 31-й минуте капитан сборной Уэльса Эшли Уильямс сравнял счет.

После перерыва забивали только валлийцы. На 55-й минуте благодаря голу Робсона-Кану подопечные Криса Коулмана вышли вперед. А за пять минут до конца матча Воукс забил третий мяч.

Таким образом, сборная Уэльса сыграет в полуфинале чемпионата Европы с португальцами. Матч состоится в среду, 6 июля.