Фотограф Сергей Горшков расскажет об экспедиции на остров Врангеля

В субботу, 15 февраля, на фестивале "Первозданная Россия" в Центральном Доме художника состоится встреча с известным фотографом-путешественником Сергеем Горшковым. Он расскажет о своей работе во время экспедиции на остров Врангеля.

Сергей Горшков. Фото: Пресс-служба фестиваля "Первозданная Россия"

Гости встречи смогут увидеть на выставке "Русская Арктика" труды Сергея во время организованной им экспедиции на остров и узнать, как фотограф работал в тяжелых климатических условиях, столкнулся с опасными хищниками и многом другом.

Сергей Горшков успел объехать всю Россию, долгое время работал на Камчатке, где запечатлел ее природу и животный мир.



Начало – в 14.00.