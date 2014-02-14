Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля 2014, 13:26

Культура

Фотограф Сергей Горшков расскажет об экспедиции на остров Врангеля

В субботу, 15 февраля, на фестивале "Первозданная Россия" в Центральном Доме художника состоится встреча с известным фотографом-путешественником Сергеем Горшковым. Он расскажет о своей работе во время экспедиции на остров Врангеля.

Сергей Горшков. Фото: Пресс-служба фестиваля "Первозданная Россия"

Гости встречи смогут увидеть на выставке "Русская Арктика" труды Сергея во время организованной им экспедиции на остров и узнать, как фотограф работал в тяжелых климатических условиях, столкнулся с опасными хищниками и многом другом.

Сергей Горшков успел объехать всю Россию, долгое время работал на Камчатке, где запечатлел ее природу и животный мир.

Начало – в 14.00.

Сайты по теме


Сюжет: Фестиваль "Первозданная Россия"
фотографы путешественники Центральный дом художника Первозданная Россия смотреть онлайн на m24.ru Сергей Горшков

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика