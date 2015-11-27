LIVE: культовый фотограф Сергей Максимишин презентует свою монографию

28 ноября в PHOTOPLAY состоится презентация монографии "Сергей Максимишин. 100 фотографий" и встреча с автором. Книга рассчитана на тех, кто интересуется документальными съемками.

На вечере один из самых известных российских фотожурналистов и двукратный лауреат конкурса World Press Photo Сергей Максимишин расскажет о ценности своей книги и отборе снимков, а также о работе в журналах Time, Newsweek, Paris Match, Stern, Geo, "Русский Репортер" и других изданиях.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19:00.