Выходные от М24.ru и 2do2go: "МедиаСубботник" и "Тюнинг шоу – 2015"

В эти выходные в Москве можно будет посетить грандиозный "МедиаСубботник", попробовать лучшие российские морепродукты, увидеть тюнинговые автоновинки, приобрести авторские аксессуары и посмотреть фотографии Мурада Османа. Подробнее – в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Отметелим Патрики

Фото: M24.ru/Татьяна Уханова

На Патриарших прудах развернется широкомасштабный "МедиаСубботник" от сетевого издания M24.ru. Уборка обещает быть увлекательной: все желающие научатся готовить пирожные-капкейки, мастерить огородное пугало, составлять цветочные букеты, рисовать картины, раскрашивать скворечники и даже вязать настоящие морские узлы.

Кроме того, в "МедиаСубботнике" примет участие Музей Булгакова – экскурсоводы проведут гостей по знаменитым булгаковским местам, а на букинистической ярмарке, открытой весь день, будет возможность купить книги писателя.

Музыкальную атмосферу создадут молодые коллективы EVERY MAN A KING, Black Buttons, Dimebag Radio и многие другие.

Дата: 25 апреля в 12.00 25 апреля в 12.00 Место: Патриаршие пруды Бесплатно



Идем на блошиный рынок

Фото: vk.com/event92091127

На шестом Городском блошином рынке посетители увидят представления клоунов и жонглеров, услышат лекцию о моде и стиле 50-х годов, вспомнят игры в классики и резиночку, а также потанцуют под мелодии XX века.

И, конечно, каждый сможет приобрести понравившиеся картины московских художников и антикварные вещицы.

Кроме того, все желающие смогут изучить каталог редких клейм золота и серебра советского периода.

Дата: 26 апреля в 12.00 26 апреля в 12.00 Место: Музей Москвы Бесплатно



Приобщаемся к японской культуре

Фото: пресс-служба фестиваля

В культурном центре "Москвич" состоится всероссийский фестиваль японской культуры Hinode. Посетителей ждут мастер-классы, лекции, выставки и игровая зона. Все желающие также смогут поучаствовать в отборочном туре Международного чемпионата косплея – это своеобразный театр персонажей аниме, манги, видеоигр, появившийся в Японии и стремительно завоевавший популярность в мире.

На фестивале гости также смогут послушать исполнительницу песен аниме Ито Канако, увидеть работы художницы манги Юри Такаги и инженера – разработчика роботов Такахаси Томонако.

Дата : 25 апреля в 11.00 : 25 апреля в 11.00 Место: культурный центр "Москвич" Цена: от 600 рублей



Покупаем авторские игрушки

Фото: M24.ru/Виктория Виатрис

На handmade-ярмарке "4 сезона" можно будет приобрести оригинальные аксессуары, одежду, авторские игрушки и предметы интерьера. Свои изделия представят более 100 мастеров. Любительницы бижутерии не уйдут отсюда без покупки.

Кроме того, желающим предложат посетить мастер-классы: опытные гуру покажут, как правильно изготавливать "ловцов снов".

Дата : 25 апреля в 13.00 : 25 апреля в 13.00 Место: культурный и образовательный центр DI Telegraph Бесплатно



Наслаждаемся барабанным шоу

Фото: teatr-estrada.ru

В Театре эстрады представят спектакль "Тринадцать", состоящий из кавер-версий всемирно известных хитов. Их исполнят тринадцать барабанщиков группы Vasiliev Groove во главе с Романом Васильевым.

Музыканты обещают зрителям не только эффектную игру на барабанах, но и эксперименты со светом и видеорядом, благодаря чему шоу обещает стать одним из самых ярких событий недели.

Дата : 25 апреля в 19.00 : 25 апреля в 19.00 Место: Театр эстрады Цена: от 400 рублей



Забираем приютских собак

Фото: M24.ru/Роман Балаев

Фонд "Дарящие надежду" проведет выставку собак из приютов под названием "Домой". Посетители увидят совершенно разных псов – взрослых, щенков, породистых и дворняжек. Все животные стерилизованы, а также привиты от инфекций и паразитов. Любую собаку можно будет забрать по договору передачи – для этого счастливому хозяину понадобится только паспорт.

Дата: 25 апреля в 11.00 25 апреля в 11.00 Место: центр творческих индустрий "Фабрика" Бесплатно



Смотрим кино ночью

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Ночью в кинотеатре "Олимпик синема" покажут самые популярные фильмы этого сезона – "Форсаж-7", "Территория" и другие.

В программу мероприятия также входит профессиональная фотосъемка, конкурсы и сюрпризы. Кроме того, гостям предложат бесплатно сыграть в бильярд и угостят сладкой ватой.

Дата: 25 апреля в 23.00 25 апреля в 23.00 Место: "Олимпик синема", 5-я Кабельная улица, дом 2 Цена: от 799 рублей



Едим вкусную рыбу

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В столице проходит фестиваль "Рыбная неделя", в рамках которого московские рестораны подготовили специальное рыбное меню. Кроме того, существенно увеличился ассортимент магазинов с морепродуктами.

Гости и жители столицы смогут попробовать продукты из Калининграда, Мурманска, Владивостока и Крыма. Шеф-повара будут проводить выездные мастер-классы.

Дата: 26 апреля в 11.00 26 апреля в 11.00 Место: Москва Цена: от 200 рублей



Любуемся тюнингованными машинами

Фото: tuning-show.ru

Интересная и масштабная программа ждет посетителей выставки "Тюнинг-шоу-2015". Здесь пройдет представление работ зарубежных и российских производителей мототехники, тюнинга и стайлинга автотранспорта. Зрители увидят выступления профессионалов, которые выполнят заезды в управляемом заносе и покажут трюки на спортивных байках.

Дата: 26 апреля в 11.00 26 апреля в 11.00 Место: выставочный центр "Крокус Экспо", Московская область, Красногорск, 65-66 км МКАД Цена: от 500 рублей



Следуем за искусством

Фото: 2do2go.ru

В столичной галерее Secret Art впервые будет представлен легендарный проект Мурада Османа Follow me to ("Следуй за мной").

Посетители увидят прекрасный мир, который открылся фотографу благодаря его девушке. Она ведет мастера за собой, приглашая в экзотические и удивительные уголки всего мира.

Дата: 26 апреля в 13.00 26 апреля в 13.00 Место: галерея Secret Art, улица Новый Арбат, 27 Бесплатно



Смотрим синхронное фигурное катание

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

В Москву приедут десятки команд из разных городов России для того, чтобы принять участие в юбилейном соревновании по синхронному фигурному катанию. "Кубок спортивного комплекса "Олимпийский".

Эта дисциплина остается одной из самых зрелищных и красивых в спорте: на лед одновременно выходит команда из 12–16 человек.

Дата: 26 апреля в 8.00 26 апреля в 8.00 Место: спортивный комплекс "Олимпийский", Олимпийский проспект, 16, корпус 2 Бесплатно



Посещаем выставку

На выставке "Инновация-2014" собраны лучшие проекты современного визуального искусства. В одном произведении посетители увидят собрания живописи, графики, фото, видео и творческих работ. Из 300 присланных заявок на конкурс экспертное жюри выбрало 25 лучших, именно их и увидит публика.