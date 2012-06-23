Афиша: 23 - 29 июня

В Москве в эти выходные пройдет первый «Маркет в Парке» (парк «Музеон», Крымский Вал, 10). Здесь будут представлены недорогие вещи молодых дизайнеров, украшения, игрушки, книги и многое другое. Каждые выходные «Маркет в Парке» будет посвящён определенной тематике, что отразится на содержимом прилавков, а также на программе лекций и мастер-классов.

Любители фризлайта, готовьте фотоаппараты, штативы и фонарики. В ночь с 23-го на 24-ое июня у главного здания МГУ пройдет анимационный воркшоп. Организаторы арт-проект Freezelight. ru (Артём Долгополов и Роман Пальченков) для анимационного воркшопа в Москве выбрали самую короткую ночь лета. Закат в этот день планируется на 22:18, рассвет на 4:45, а значит на совместное создание фризлайт-мультфильма будет примерно 4 часа! Сбор в 22:00 у главного здания МГУ, со стороны памятника Ломоносову.

23 июня в СК «Лужники» (ул. Лужники, 24) состоится празднование XXIII Всероссийского Олимпийского дня, который в этом году будет посвящен Играм XXX Олимпиады в Лондоне. Гости «Лужников» смогут не только больше узнать о предстоящих Играх в Лондоне и об олимпийцах, которые будут представлять Россию, но и попробовать себя в разных видах спорта, поучаствовать в спортивных играх и пройти мастер-классы со спортсменами-олимпийцами.

В парке искусств «Музеон» (Крымский вал, д. 10) сегодня начался «Летний фестиваль садов», посвященный современным тенденциям в сфере садово-парковой архитектуры и ландшафтного дизайна. Будет представлены несколько разделов: «экспозиция», «грин-маркет», «дизайн-маркет», «детская площадка», «ярмарка фермерских товаров», «лаунж-сад». Посмотреть на чудо-сады можно до 24 июня.

Для любителей активного отдыха в саду им. Баумана ( ул. Басманная Старая, 15) открылся настоящий каток под открытым небом. До 24 июня покататься (и даже взять напрокат коньки) здесь можно бесплатно. В парке Сокольники ( ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1) можно бесплатно покататься на велосипеде. Для этого надо всего лишь оставить под залог любой удостоверяющий личность документ. Пункт проката и велопарковка расположены на Первом Лучевом просеке. Время работы: среда-воскресенье с 11:00 до 20:00.

В кинотеатре «35 мм» ( ул. Покровка, 47/24) проходит фестиваль «Другое кино», собравший лучшие картины мировых кинофестивалей. В пятницу 22 июня, в 19:00 - «4.44. Последний день на Земле»(реж. Абель Феррара); 23 июня в 19:00 - «Звери дикого юга» (реж. Бен Зайтлин); 24 июня в 19:00 - «Ты и я» (реж. Бернардо Бертолуччи).

В Центре фотографии имени братьев Люмьер (Болотная наб., д. 3 стр. 1.) 20 июня открылась выставка «Мы». Здесь представлены более 300 фотопортретов совершенно разных людей, снятых в нашей стране в период с 10-х по 80-е года. Цель проекта – через яркие индивидуальные портреты людей разных возрастов, профессий, национальностей создать образ человека, живущего в нашей стране. (до 16 сентября)

Третьяковская галерея (Лаврушинский переулок, д. 12) представляет выставку «Марк Шагал. Истоки творческого языка художника». (к 125-летию со дня рождения). Представлены почти не известные у нас рисунки, акварели и гуаши – от ранних витебских зарисовок до поздних парижских коллажей. (до 30 сентября)

В кинопрокат сегодня вышли фильмы: «Храбрая сердцем» - мультфильм в лучших традициях Disney и Pixar - о юной и отважной принцессе Мериде. «Королевство полной луны» режисера Уэса Андерсона, добрая и трогательная лента о первой любви.

22 июня в клубе «Б2» (ул. Большая Садовая, д. 8) бельгийский коллектив dEUS. Экспериментальность и эклектика – две отличительные черты их музыки.

Начало в 21.00.

22 июня в клубе P!PL (ул. Дербеневская, 20) группа LOUNA. Это год для молодого рок-коллектива был крайне успешным: главная сцена юбилейного «Нашествия» и премия "Чартовой дюжины" за трек "Бойцовский клуб". Начало в 20.00.