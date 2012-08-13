Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

13 августа 2012, 13:06

Фотовыставка "Атомная цивилизация" откроется в МАММ

фотография выставки культура Департамент культуры Москвы энергетика семейная и молодёжная политика

ИТАР-ТАСС

Фотовыставка "Атомная цивилизация" откроется в Мультимедиа Арт Музее 17 августа, говорится на сайте департамента культуры. На ней будут представлены около 100 фотографий ХХ и ХХI века, посвященные рабочим будням атомных станций, масштабных стройках прошлого и настоящего.

Выставка объединит работы как профессионалов, так и фотолюбителей. Работы любителей лишены стандартного газетного лоска, в них ярче проявляется время, когда они были сделаны, отмечается в материале.

Кроме того, на выставке будут представлены фотоработы трех современных авторов – Григория Ярошенко, Ивана Михайлова и Тимофея Парщикова. "Серия каждого автора отличается персональным видением и ярко выраженной индивидуальностью", – подчеркивается в тексте.

В рамках мероприятия состоится презентация фотоальбома "Атомная цивилизация". Она приурочена к 20-летнему юбилею со дня основания крупнейшей энергетической компании в мире – ОАО "Концерн Росэнергоатом".

Выставка будет работать до 2 сентября в Мультимедиа Арт Музее по адресу: улица Остоженка, дом 16.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать