Фотовыставка "Атомная цивилизация" откроется в МАММ

ИТАР-ТАСС

Фотовыставка "Атомная цивилизация" откроется в Мультимедиа Арт Музее 17 августа, говорится на сайте департамента культуры. На ней будут представлены около 100 фотографий ХХ и ХХI века, посвященные рабочим будням атомных станций, масштабных стройках прошлого и настоящего.

Выставка объединит работы как профессионалов, так и фотолюбителей. Работы любителей лишены стандартного газетного лоска, в них ярче проявляется время, когда они были сделаны, отмечается в материале.

Кроме того, на выставке будут представлены фотоработы трех современных авторов – Григория Ярошенко, Ивана Михайлова и Тимофея Парщикова. "Серия каждого автора отличается персональным видением и ярко выраженной индивидуальностью", – подчеркивается в тексте.

В рамках мероприятия состоится презентация фотоальбома "Атомная цивилизация". Она приурочена к 20-летнему юбилею со дня основания крупнейшей энергетической компании в мире – ОАО "Концерн Росэнергоатом".

Выставка будет работать до 2 сентября в Мультимедиа Арт Музее по адресу: улица Остоженка, дом 16.