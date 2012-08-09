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Культура

09 августа 2012, 18:43

Наскальные изображения покажут в Дарвиновском музее

фотография музеи выставки культура Департамент культуры Москвы семейная и молодёжная политика

ИТАР-ТАСС

Персональная фотовыставка Арсена Фараджева "Наскальные изображения каньона Лошадиная Подкова" открылась в Государственном Дарвиновском музее. На ней представлены фотографии наскальных рисунков, сохранившихся до наших дней в американском штате Юта, говорится на сайте департамента культуры.

Арсен Фараджев - известный исследователь доисторического искусства, кандидат исторических наук. С 1995 года он является представителем России в Международной Федерации организаций по изучению наскального искусства.

Открытие выставки приурочено к 100-летнему юбилею первой публикации о первобытном творчестве на русском языке, отмечается в материале.

По мнению американских исследователей, наскальные рисунки в стиле Барьерного Каньона (так раньше назывался каньон Лошадиная Подкова), датируются возрастом 8700—7000 тысяч лет. Они были созданы палеоиндейцами.

"Стилизованные человеческие силуэты величиной до двух метров вписаны в спрессованные в течение миллионов лет сложные скальные поверхности песчаников", - говорится в тексте.

Фотовыставку сопровождают музыкальные произведения современных индейцев Навахо и фрагмент фильма о создании и назначении наскальных изображений аборигенами Австралии.

Выставка продлится до 16 сентября по адресу: улица Вавилова, дом 57.

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