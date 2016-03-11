Городские online-сервисы начнут продвигать на форумах

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Городские online-сервисы начнут продвигать на различных тематических форумах и порталах, сообщает Агентство "Москва".

По словам представителя департамента информационных технологий, со специализированных форумов идет большое количество переходов на сайты правительства Москвы. На одном из автомобильных ресурсов пользователи даже сами сделали инструкцию "Как забронировать видео с камер городской системы видеонаблюдения".

Помимо форумов для автомобилистов, продвижение сервисов планируют организовать и на женских форумах. Сотрудники ДИТ уже отслеживают темы, в которых обсуждаются электронные услуги и стараются отвечать на вопросы.

Все работы планируют осуществлять за счет собственных сил департамента.

Ранее m24.ru сообщало, что пользователи "Активного гражданина" решат, какие еще городские услуги и сервисы необходимо перевести в электронный вид

Выбранные сервисы появятся на портале государственных услуг. "На портале уже доступно 147 услуг и сервисов. Столица и дальше готова развивать онлайн сервисы, и поэтому мы объявляем "мозговой штурм". Предложите городскую услугу или сервис, которую, на ваш взгляд, необходимо сделать электронной", – отметили в пресс-службе проекта.

Итоги голосования проанализируют специалисты и составят план реализации с учетом их востребованности, технических и юридических возможностей.