Москву захлестнет Глобальный музыкальный флешмоб

Фото: M24.ru/Мартын Малкин

27 июня на бульвары и пешеходные улицы столицы выйдут музыканты и танцоры, чтобы принять участие в Глобальном музыкальном флешмобе "Позитив" и порадовать горожан.

Участниками необычной акции станут также оркестры, причем двух форм – большие и малые. К музыкантам присоединятся диджеи, танцоры, шоумены. Особенность мероприятия в том, что, помимо Москвы, он состоится еще в 30 городах России.

Мероприятие продлится 10 часов: с 12 часов дня и до 22 часов вечера, при этом оно будет бесплатным. Главная цель, которую ставят перед собой организаторы – поднять настроение людям, сделать их жизнь более яркой, вызвать улыбку. Организаторы подчеркивают, что фестиваль проводится во имя добра.

Основные места проведения мероприятия в Москве: Цветной, Тверской и Чистопрудный бульвары, а также все пешеходные улицы столицы, кроме Старого Арбата.