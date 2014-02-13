На "Флаконе" покажут комедию с Мэрилин Монро "Зуд седьмого года"

14 февраля на "Флаконе" состоится программа "Ничего святого", в рамках которой покажут знаменитую комедию с Мэрилин Монро "Зуд седьмого года" - ту самую, где у актрисы развевается юбка. Для любителей потанцевать диджеи будут играть праздничные сеты.

Кадр из фильма "Зуд седьмого года". Фото: imdb.com

Ведущий киноклуба Дмитрий Макаров расскажет пикантные подробности и неизвестные факты из истории картины. Начало показа – в 20.00.

Для девушек будут действовать скидки на наряды, а дизайнеры подготовят подарки для мужчин. Также на территории дизайн-завода пройдет лотерея "Найди свою половинку", где можно будет получить дополнительную скидку.

В кафе на территории будут звучать ритмы фламенко и представят специальное меню для влюбленных.

Начало - в 12.00, вход свободный.