В столице пройдет "Праздник бега"

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 14 сентября, в Москве в 12-й раз пройдет "Праздник Бега на Таганке". Этому спортивному событию присвоен неофициальный международный статус. Праздник включен во Всероссийский календарь соревнований.

Стартуют участники с улицы Марксистская, напротив Префектуры ЦАО, а финишируют на стадионе Таганского парка культуры и отдыха. Всего спортсмены, среди которых есть и профессионалы и любители, пробегут 6,5 километров.

Кроме этого, в рамках праздника состоится забег школьников, где примут участие 3000 детей и открытая велогонка среди мужчин - "Таганское велокольцо". Еще одним соревнованием станет заезд сильнейших лыжероллеров страны на 9 километров, а в целях выявления лучшей команды на территории СНГ в беге по шоссе, в третий раз пройдут командные соревнования на кубок «BROOKS» бегунов сборных Москвы, Украины, Беларуси, регионов России на дистанции 6,5 километров, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО

Среди призов соревнований – автомобиль, он достанется победителю основной гонки, подарки от спонсоров, а также особые призы самому молодому и самому пожилому участнику забегов.

По словам и. о. префекта ЦАО Виктора Фуера, система массовых спортивных мероприятий в Центральном округе – это попытка сформировать у жителей столицы желание заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни.