На ВДНХ открыли площадку для кроссфита

Фото: M24.ru

На ВДНХ открыли площадку для занятий кроссфитом. Шатер разместился рядом с павильоном №9, сообщает пресс-служба ВДНХ.

Площадку оборудовали всем необходимым для занятий: штангами, гирями, турниками. Кроме того, все желающие могут позаниматься в группах под руководством тренеров. Такие занятия проходят по выходным с 12.00 до 16.00.

Любителям здорового образа жизни не нужно носить с собой спортивные снаряды – все необходимое оборудование установлено в шатре. Вход бесплатный.

Тренировки в шатре продлятся до 31 мая, после чего спортсмены переедут на открытую площадку.

Кроссфит – это одно из направлений фитнеса, основанное на повторений серий силовых упражнений высокой интенсивности. По нему проводятся чемпионаты, а само название "кроссфит" является зарегистрированной торговой маркой.