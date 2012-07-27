В выходные москвичи смогут "увидеть Бога"

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28 и 29 июля на дизайн-заводе «Флакон» в Москве пройдет второй фестиваль короткометражных фильмов «Вижу Бога». В мероприятии примут участие студенты режиссерских факультетов и киношкол, а также режиссеры студий из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода, Самары и других городов России.

Тема Бога, его поиска и осмысления, - одна из самых распространенных в литературе, кинематографе, драматургии. Задача режиссеров - на языке искусства показать свое видение Бога.



"На свете мало таких тем, которые касаются каждого человека, а Бог это такая тема, по поводу которой у каждого человека есть, что сказать", - сообщила куратор смотра Рада Разборкис агентству РИА Новости.

По сообщению организаторов, на фестивале будут показаны игровые, документальные, анимационные и экспериментальные фильмы длительностью от одной до тридцати минут.

Победитель конкурса, который получит 22 222 рубля, определится зрительским голосованием.

Первый фестиваль «Вижу Бога» состоялся в июне прошлого года. На нем было показано 65 короткометражных фильмов. По результатам зрительского голосования призовой фонд фестиваля в размере 11 111 рублей достался Александру Зайцеву и его фильму «Непростые вопросы». Также зрители отметили работу «Мультфильм под названием Бог» режиссера Добрыни Коробочки, которому на тот момент было девять лет.