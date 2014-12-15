Прямая трансляция лекций с Фестиваля нужных дел в Музее Москвы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В Музее Москвы 16 декабря пройдет организованный Общественным проектом TOUCH Первый городской фестиваль нужных дел. Под одной крышей соберутся организаторы общественных инициатив, социальные предприниматели и городские активисты. В лектории расскажут об ответственном бизнесе, социальных стартапах, волонтерстве, восприятии общественных проблем и изменении мира.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.15.