Прямая трансляция лекций с Фестиваля нужных дел в Музее Москвы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
В Музее Москвы 16 декабря пройдет организованный Общественным проектом TOUCH Первый городской фестиваль нужных дел. Под одной крышей соберутся организаторы общественных инициатив, социальные предприниматели и городские активисты. В лектории расскажут об ответственном бизнесе, социальных стартапах, волонтерстве, восприятии общественных проблем и изменении мира.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.15.
- Когда: 16 декабря
- Кто: Татьяна Погосова, Янина Урусова и другие спикеры
- Что: лекции о социально-ответственном обществе
- Кому смотреть: активистам и инициативным гражданам