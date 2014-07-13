В фестивале красок в Москве приняли участие тысячи москвичей

Сегодня на проспекте Академика Сахарова было очень ярко. Здесь проходил фестиваль красок ColorFest, сообщает телеканал "Москва 24"
Он проводится уже не первое лето. На него собрались тысячи москвичей. Все люди, пришедшие на фестиваль, кидались, обсыпались, мазали друг друга цветными красками, которые можно легко смыть.
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Всего организаторы привезли на мероприятие три тонны краски. Они заранее попросили приходить всех в белой одежде - так фотографии с шоу будут более запоминающимися.
Все посетители могли принять участие в танцевальных конкурсах и творческих мастер-классах. Развлекали "бойцов" и музыкой: здесь выступили "Бандэрос", "Время и стекло", DJ Акелла, ST и МОТ.
Оригинальная идея мероприятия принадлежит фестивалю красок "холи" – это индийский праздник, проходящий по всему миру. Люди обмазывают все и всех вокруг специальными красками. Их используют как в чистом виде, так и смешивают с водой.