Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

11 августа 2014, 20:07

Фестиваль русской бани пройдет в столице с 6 по 7 сентября

фестивали праздники массовые мероприятия бани фестивали и праздники Фестиваль русской бани

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

С 6 по 7 сентября в столице пройдет IV Фестиваль русской бани, сообщает в понедельник пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Посетителям расскажут об истории русской бани, как правильно подготовить парную и сделать веник. Кроме того, для всех желающих организуют мастер-классы по банному делу.

Главной целью фестиваля станет популяризация и развитие банных традиций как в России, так и за рубежом, а также поддержание ремесленничества, народных художественных промыслов и фольклора.

Ссылки по теме

В рамках мероприятия состоится международный чемпионат по парению на кубок "Мастер русского пара". На мероприятие приглашены руководители банных предприятий и лучшие мастера банного ремесла.

Фестиваль будет проходить по адресу: улица Неглинная, дом 14, строения 3-7.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать