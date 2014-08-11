Фестиваль русской бани пройдет в столице с 6 по 7 сентября

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

С 6 по 7 сентября в столице пройдет IV Фестиваль русской бани, сообщает в понедельник пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Посетителям расскажут об истории русской бани, как правильно подготовить парную и сделать веник. Кроме того, для всех желающих организуют мастер-классы по банному делу.

Главной целью фестиваля станет популяризация и развитие банных традиций как в России, так и за рубежом, а также поддержание ремесленничества, народных художественных промыслов и фольклора.

В рамках мероприятия состоится международный чемпионат по парению на кубок "Мастер русского пара". На мероприятие приглашены руководители банных предприятий и лучшие мастера банного ремесла.

Фестиваль будет проходить по адресу: улица Неглинная, дом 14, строения 3-7.