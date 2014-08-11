Фестиваль русской бани пройдет в столице с 6 по 7 сентября

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
С 6 по 7 сентября в столице пройдет IV Фестиваль русской бани, сообщает в понедельник пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.
Посетителям расскажут об истории русской бани, как правильно подготовить парную и сделать веник. Кроме того, для всех желающих организуют мастер-классы по банному делу.
Главной целью фестиваля станет популяризация и развитие банных традиций как в России, так и за рубежом, а также поддержание ремесленничества, народных художественных промыслов и фольклора.
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В рамках мероприятия состоится международный чемпионат по парению на кубок "Мастер русского пара". На мероприятие приглашены руководители банных предприятий и лучшие мастера банного ремесла.
Фестиваль будет проходить по адресу: улица Неглинная, дом 14, строения 3-7.
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