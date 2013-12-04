В Москве откроются 34 ярмарки европейских и российских городов

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы

С 20 декабря по 8 января в столице будет работать ярмарочный фестиваль "Путешествие в Рождество", который позволит посетить десятки городов мира, не покидая Москвы. Посетители фестиваля увидят Данию, Чехию, Австрию, Германию, а также смогут побывать в других российских городах. Всего площадок будет 34, причем 20 из них расположатся в центре и будут соединены пешеходными маршрутами.

Новогодние сувениры из европейских столиц и самых красивых городов России представят посетителям ярмарок более 270 шале. Оформлены все рождественские базары будут в едином стиле: на каждой площадке жителей и гостей Москвы встретят праздничной иллюминацией, украшениями, каруселями, ледяными фигурами. Проголодавшимся предложат вкусное угощение – блины, сладости, жареные каштаны. Замерзших согреют горячими рождественскими напитками, приготовленными по традиционным рецептам.

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы

На рождественских ярмарках удастся не только купить подарки близким и вкусно перекусить, но и поучаствовать в творческих мастер-классах и играх, а также стать зрителем театральных представлений.

Подтвердить статус "путешественника" жители и гости столицы, посетившие сразу несколько фестивальных площадок, смогут, проставив в специальном паспорте штампы о визите той или иной ярмарки. Тот, кто соберет все отметки, сможет обменять свой ярмарочный паспорт на приз. Собственный маршрут рождественского путешествия можно составить, посмотрев карту на сайте фестиваля.

Ярмарки "Москва" и "Москва Современная"

В сердце столицы – на Тверской площади и в Столешниковом переулке – разместятся этой зимой ярмарки самой Первопрестольной. На Тверской можно будет найти подарки и сувениры, созданные руками местных производителей, попробовать традиционные русские блюда и попить чай из настоящего русского самовара.

Посетителей "Москвы" ждут вручную созданные валенки, павлопосадские платки, сувениры со столичной символикой. Самые маленькие гости ярмарки научатся ковать настоящие подковы под руководством мастеров-ремесленников, а еще изготовят и раскрасят деревянные игрушки.

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы

На ярмарке "Москва Современная" в Столешниковом переулке можно будет прочувствовать дух уже не старой и традиционной, а молодой и быстро меняющейся столицы: здесь гостей удивят паркуром Дедов Морозов, выступлениями уличных театров "Высокие братья" и "Огненные люди", поющими снеговиками, 3D-mapping-шоу, а также фееричными перфомансами digital-художников.

Здесь расположатся меняющая цвет ледяная горка, реагирующая на прикосновения инсталляция "Снежная дружба" и видео-будка. В шале этого рождественского базара удастся купить аксессуары для iPhone, натуральную косметику и бижутерию.

Ярмарка Страсбурга

Знакомая москвичам ярмарка Страсбурга, которая в прошлом году уже проходила в столице, на этот раз разместится возле Большого Театра. Красочный рождественский базар порадует своих гостей спектаклями Театра теней, романтичными вечерними выступлениями шарманщика и паровозиком с жареными каштанами.

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы

На территории Страсбургской ярмарки можно будет разрисовать большие картонные домики в стилистике европейского города, выпить глинтвейна и приобрести привезенные из Европы сувениры. А еще посетители площадки напишут новогодние пожелания на специальной стене желаний.

Детей на ярмарке встретят французские рождественские персонажи, которые спросят у них о том, что хорошего они сделали за год и какие проделки натворили. Для взрослых же здесь построят рождественскую арку поцелуев.

Европейские ярмарки

Кроме Франции, свои ярмарочные "представительства" откроют еще 7 европейских стран – это Австрия, Чехия, Дания, Латвия, Швейцария, Бельгия, Германия. Так, датская ярмарка будет ждать гостей на Петровке, чешская – на Пушкинской площади, немецкая – в Китайгородском проезде.

На елочные базары приедут французские ели из Эльзаса. Добавим, что на всех европейских рождественских ярмарках можно будет купить эксклюзивные европейские новогодние игрушки, аналогов которым в других торговых точках Москвы не найдется, а также угоститься жареными каштанами, путешествующими по ярмарочному пространству в паровозиках.

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы

На ярмарке Праги гости смогут приобретсти чешскую эмалированную посуду, бижутерию из города Яблонец-над-Нисоу, медовые свечи. Ярмарка Копенгагена порадует изделиями из натуральной шерсти, трехмерными украшениями из бумаги датского дизайна и уникальными детскими игрушками, а с ярмарки Вены можно будет унести австрийский шоколад, пряные штоллены и чай с австрийских Альп.

Ярмарки российских городов

Участниками отечественных базаров станет почти четыре десятка крупных и красивых российских населенных пунктов. Сразу на трех разных площадках откроется ярмарка "Города России" - на улице Воздвиженка, в Ветошном переулке и на Старом Арбате. Свой собственный рождественский базар в Климентовском переулке заработает у северной столицы – Санкт-Петербурга.

На рождественских базарах, посвященных российским городам, можно будет приобрести расписные пряники ручной работы, научиться мастерить леденцы на палочках и увидеть кузнецов, подковывающих лошадей.

Загон с самым настоящим оленем, домики Деда Мороза и Снегурочки и дерево желаний ждут москвичей и гостей города на ярмарке "Города России" на Пушкинской площади.