Веселые страдания режиссера Нанни Моретти покажут в Пионере

Первая российская ретроспектива режиссера Нанни Моретти в кинотеатре Пионер при поддержке Итальянского Института культуры

Дата: с 8 по 17 ноября

Место: Кутузовский пр., 21

Кадр из фильма "Дорогой дневник"

Ради чего идти: итальянский мэтр Нанни Моретти сам представит в Москве свои картины, вошедшие в золотой фонд мирового кинематографа. Гости увидят 10 фильмов выдающегося мастера, которые он охарактеризовал как "веселые, но заставляющие страдать".

Зрителям покажут ленты: "Дорогой дневник", "Кайман", "Красная голубка", "Моя мама" и многие другие. Моретти всегда отличался тем, что снимал исключительно те картины, которые ему хотелось. Он рассказывает об обычных вещах, о быте, суете, однако умеет это делать так, что поднимается на философский уровень.

Что еще: помимо кинопоказов, в столице состоятся мастер-классы мастера и public talk с его участием. Все фильмы будут показаны на итальянском языке с русскими субтитрами.

Увидеть программу ретроспективы можно на сайте.