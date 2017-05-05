"Живой огонь", "Звезда" и знамя Победы: как украшают Москву к 9 мая

Украшение Москвы к празднованию 72-й годовщины Победы в ВОВ

В столице ведутся работы по оформлению города к Дню Победы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего планируется установить 130 объектов. Речь идет как о флаговых конструкциях, так и о декоративных.

Знамя Победы высотой 24 метра появится на Воробьевых горах. Конструкцию "Живой огонь" на Лубянской площади выполнят в виде звезды диаметром 15 метров, которая будет состоять из лент, отображающих символ Вечного огня.

В пешеходных зонах разместят арт-объекты в виде книг с мультимедийными экранами. На них покажут хронику военных лет в сопровождении военных песен.

Масштабную конструкцию "Звезды" создадут на Триумфальной арке, а на Новоарбатском мосту соберут композицию из флагов "День Победы – 9 Мая". Стенды "Сквозь время" покажут вид современной и военной Москвы.

В 2017 году для украшения Москвы к Дню Победы разработали новый логотип и фирменный стиль оформления: цифра "9", Георгиевская лента и цветущая вишня. Логотип разрабатывался совместно с Советом ветеранов.

Монтаж полностью завершится в ночь на 7 мая.

