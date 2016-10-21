Форма поиска по сайту

21 октября 2016, 10:51

Культура

Виртуозы медных духовых инструментов сыграют вместе "Болеро" Равеля

Фото: facebook.com/brassdays

В Рахманиновском зале Московской консерватории 2 ноября пройдет парад брасс-ансамблей. Концерт входит в программу VI Фестиваля медного духового искусства Brass days. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Свое мастерство продемонстрируют брасс-коллективы Российского национального оркестра, Большого театра, Госоркестра Светланова, брасс-квинтета New Live Brass имени Докшицера и другие. Кульминацией концерта станет исполнение "Болеро" Мориса Равеля, которое объединит участников в большой сводный брасс-ансамбль.

Спустя три дня, 5 ноября, в Большом зале консерватории будет представлена программа, в которую войдут "Праздничная увертюра" и Первый концерт для фортепиано, трубы и струнного оркестра Дмитрия Шостаковича (солисты Сергей Тарасов и Владислав Лаврик), Концерт для брасс-квинтета с оркестром голландского композитора Яна Куцира и Четвертая симфония Чайковского.

В последний фестивальный вечер, 8 ноября, в Камерном зале Московской филармонии публика услышит произведения Баха, Гершвина, Пьяццоллы, Куцира, Андерсона в исполнении "Брасс-солистов России" под руководством Владислава Лаврика.

Время: 2, 5, 8 ноября

Место: залы консерватории и филармонии

фестиваль медь Brass days медные духовые фестивали и праздники

