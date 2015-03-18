Форма поиска по сайту

18 марта 2015, 11:31

Культура

Городской фестиваль фантастики пройдет в апреле

Фото: m24.ru/Александр Авилов

11 и 12 апреля в "Форум Холле" пройдет городской фестиваль фантастики "Роскон 2015", в рамках которого пройдут встречи с лучшими отечественными фантастами, мастер-классы писателей, презентации книг и проектов.

На фестивале будут представлены все фантастические жанры – от постапокалипсиса до фэнтези. У каждого из направлений будет свой стенд. Так, стенд "Стимпанк" во время работы фестиваля посетит Вадим Панов, "Космическую фантастику" – Алекс Орлов, "Городское фэнтези" – Сергей Лукьяненко. С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля

Во время "Роскона" писатели встретятся с читателями, проведут мастер-классы и презентуют свои новые проекты.

Также пройдут геймерские турниры по компьютерным и настольным играм. Для косплееров подготовлен конкурс костюма.

Стоимость билетов – от 400 рублей. Для косплееров – от 150 рублей. Билеты можно купить на сайте "Роскона".

фантастика фэнтези косплей фестивали и праздники

