"Динамо" проведет домашний матч ЛЕ при частично закрытых трибунах

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УЕФА потребовал закрыть часть трибун на домашнем матче московского "Динамо" в Лиге Европы против кипрской "Омонии", сообщается на официальном сайте ассоциации.

В частности, будет закрыт сектор D2 стадиона "Арена Химки", где обычно располагаются фанаты столичной команды.

Поводом для наказания стало расистские выходки болельщиков "бело-голубых" в игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Хапоэля", которая прошла 31 июля.

Домашняя встреча "Динамо" с "Омонией" пройдет 28 августа.

Напомним, что в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов дважды был наказан за поведение своих болельщиков московский ЦСКА. Так, 30 октября 2013 года УЕФА наказала армейцев частичным закрытием стадиона "Арена Химки" за инцидент, якобы произошедший во время матча "красно-синих" с "Манчестер Сити". Тогда футболист манкунианцев Яя Туре заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны армейских фанатов.

В феврале 2014 года ЦСКА был вынужден провести матч Лиги чемпионов и вовсе без зрителей. Основанием для решения Контрольно-дисциплинарной инстанции УЕФА послужили расистские кричалки фанатов "красно-синих" и демонстрация ультраправой символики на секторах.