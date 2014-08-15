Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

15 августа 2014, 13:55

"Динамо" проведет домашний матч ЛЕ при частично закрытых трибунах

фанаты Динамо расизм

Фото: ИТАР-ТАСС

УЕФА потребовал закрыть часть трибун на домашнем матче московского "Динамо" в Лиге Европы против кипрской "Омонии", сообщается на официальном сайте ассоциации.

В частности, будет закрыт сектор D2 стадиона "Арена Химки", где обычно располагаются фанаты столичной команды.

Поводом для наказания стало расистские выходки болельщиков "бело-голубых" в игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Хапоэля", которая прошла 31 июля.

Домашняя встреча "Динамо" с "Омонией" пройдет 28 августа.

Напомним, что в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов дважды был наказан за поведение своих болельщиков московский ЦСКА. Так, 30 октября 2013 года УЕФА наказала армейцев частичным закрытием стадиона "Арена Химки" за инцидент, якобы произошедший во время матча "красно-синих" с "Манчестер Сити". Тогда футболист манкунианцев Яя Туре заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны армейских фанатов.

В феврале 2014 года ЦСКА был вынужден провести матч Лиги чемпионов и вовсе без зрителей. Основанием для решения Контрольно-дисциплинарной инстанции УЕФА послужили расистские кричалки фанатов "красно-синих" и демонстрация ультраправой символики на секторах.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать