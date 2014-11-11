Бесплатные экскурсии на заводы и фабрики ждут москвичей

"Афиша": 12 ноября в Москве пройдет День без турникетов

Бесплатные экскурсии в рамках акции "Дни без турникетов" пройдут на территории столичных заводов, фабрик и в типографиях. Экскурсии состоятся 12 и 29 ноября, сообщает телеканал "Москва 24".

Экскурсанты узнают, как проектируются самолеты и делается колбаса, а также смогут задать вопрос экспертам.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

Аналогичные акции проходили в столице в сентябре. Экскурсии готовили в 20 компаниях, в числе которых были Московский ювелирный завод, Мебельная фабрика 8 марта и Московский комбинат.

Акция "День без турникетов" впервые прошла в 2012 году и вызвала такой интерес горожан, что московские власти решили проводить подобные "Дни открытых дверей" дважды в квартал. В 2014 году "Дни без турникетов" проходили уже дважды - 31 мая и 21 июня - и собирали более 1,6 тысячи посетителей.

Цель акции – дать жителям Москвы больше информации о деятельности городских предприятий и вернуть престиж рабочим профессиям.