Курс доллара перевалил за 55 рублей в ходе торгов на Московской бирже

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Курс доллара в ходе пятничных торгов на Московской международной валютной бирже перевалил за 55 рублей. Также вырос и курс евро, следует из биржевых данных.

Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник вырос на 21 копейку - до 61 рубля 41 копейки, курс доллара - на 21 копейку, до 54 рублей 81 копейки, сообщает пресс-служба Центробанка России.

Таким образом, рубль продолжил свое падение. Негативное влияние на отечественную валюту оказывает "греческий вопрос" - министры финансов стран Евросоюза так и не смогли прийти к решению о способах спасения греческой экономики.

Если сторонам не удастся договориться до 30 июня, Греции грозит дефолт. В свою очередь, инвесторы в связи с неопределенностью не торопятся обращать внимание на рискованные активы на глобальных рынках (к этой группе относятся и российские активы).

Однако ЦБ считает нереалистичным повторение ситуации декабря прошлого года на валютном и фондовом рынках.

Напомним, 17 декабря Центробанк определил стоимость американской валюты на уровне 67 рублей 79 копеек, европейской валюты – на уровне 84 рублей 59 копеек. Тогда, чтобы ограничить возросшие девальвационные и инфляционные риски, ЦБ поднял ключевую ставку до 17 процентов годовых.

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку до 11,5 процента годовых. Регулятор уже трижды снижал ее: 30 января – с 17 процентов до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов и до 12,5 процента – 30 апреля.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам. Это решение было связано с укреплением рубля, ослаблением инфляционных рисков и значительным сокращением потребительского спроса.