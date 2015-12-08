Форма поиска по сайту

08 декабря 2015, 13:47

События

В парке искусств МУЗЕОН пройдет предновогодний маркет

Фото: facebook.com/parkmuzeon

С 24 декабря в парке искусств МУЗЕОН для всех гостей парка будет работать предновогодняя ярмарка в лучших европейских традициях: с елочным базаром, ярмаркой подарков и фудкортом, где можно будет попробовать чешскую колбаску в хлебе, суп-гуляш, приготовленный по старинному рецепту, или старочешский трдельник – десерт из теста, сахара и корицы.

К празднику гостям предложат купить новогодние украшения для дома, дизайнерскую одежду, теплые валенки, варежки, стильные свитеры из Скандинавии и разные приятные мелочи, а самых активных посетителей ярмарки ждет чемпионат по необычным зимним играм. За праздничную атмосферу будут отвечать известные музыканты и диджеи.

Место: Крымский Вал, 2, парк искусств МУЗЕОН

Время: c 24 по 27 декабря, 12:00 – 21:00

Вход свободный

