В парке искусств МУЗЕОН пройдет предновогодний маркет

Фото: facebook.com/parkmuzeon

С 24 декабря в парке искусств МУЗЕОН для всех гостей парка будет работать предновогодняя ярмарка в лучших европейских традициях: с елочным базаром, ярмаркой подарков и фудкортом, где можно будет попробовать чешскую колбаску в хлебе, суп-гуляш, приготовленный по старинному рецепту, или старочешский трдельник – десерт из теста, сахара и корицы.

К празднику гостям предложат купить новогодние украшения для дома, дизайнерскую одежду, теплые валенки, варежки, стильные свитеры из Скандинавии и разные приятные мелочи, а самых активных посетителей ярмарки ждет чемпионат по необычным зимним играм. За праздничную атмосферу будут отвечать известные музыканты и диджеи.