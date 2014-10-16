Просидевшему почти сутки в машине водителю выписали штраф

Помешавшему эвакуации своего авто водителю выписали штраф

Водителя, почти сутки просидевшего в автомобиле, который пытались эвакуировать на штрафстоянку, оштрафовали. Сама история произошла еще вчера, но опустить машину на землю, сняв с эвакуатора, удалось только сегодня, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел на дублере Профсоюзной улицы. Мужчина припарковался в неположенном месте, а когда вернулся, его иномарку уже погрузили на спецмашину. В последний момент водитель успел проникнуть в салон своего авто. В результате эвакуатор не мог начать движение, поскольку по закону вывозить на штрафстоянку машину, в салоне которой находится человек, нельзя.

Автовладелец Константин Алтухов отказался выходить из автомобиля, мотивировав это тем, что машину эвакуируют незаконно. "Я успел запрыгнуть на подножку и открыл машину. Эвакуатор в это время уже двигался. Я начал подавать световые и звуковые сигналы. Эвакуатор двигался еще где-то метров семьдесят, затем остановился. То, что я должен - написано в Налоговом кодексе, то, что не должен - в Уголовном. Остальное на мое усмотрение", - заявил водитель.

За сутки забаррикадировавшийся в салоне погруженной на эвакуатор машины автовладелец успел стать настоящей достопримечательностью района. Местные жители приносили ему еду и морально поддерживали. На место события также прибыли правозащитники и представители Союза автовладельцев России.

Конфликт попытались разрешить при помощи дорожных инспекторов, но сотрудники ГИБДД не смогли назвать правых и виноватых в ситуации. Убедить мужчину покинуть автомобиль удалось лишь адвокату, правозащитнику и руководителю Движения автомобилистов России Леониду Ольшанскому.

Алтухову выписали штраф за стоянку в неположенном месте (3000 рублей), после чего автолюбитель уехал с места происшествия.

Отметим, что в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" намерены взыскать с водителя через суд стоимость расходов на эвакуацию автомобиля, сумму штрафа за парковку в неположенном месте и ущерб службе эвакуации.