Людей эвакуировали из ТЦ в ТиНАО из-за угрозы взрыва

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Порядка 500 человек эвакуировали из торгового центра в ТиНАО из-за угрозы взрыва. Об этом Агентству "Москва" в экстренных службах города.
Полиция закрыла торговый центр в деревне Говорово из-за угрозы взрыва в гипермаркете "Наш".
Въезд на территорию ТЦ также закрыли, с парковки эвакуировали около 100 автомобилей.
Ранее во вторник людей эвакуировали из трех храмов и психдиспансера в Троицком и Новомосковском административном округах. Около пяти часов в вечера в полицию поступило четыре сообщения об угрозе взрыва.