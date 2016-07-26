Людей эвакуировали из ТЦ в ТиНАО из-за угрозы взрыва

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Порядка 500 человек эвакуировали из торгового центра в ТиНАО из-за угрозы взрыва. Об этом Агентству "Москва" в экстренных службах города.

Полиция закрыла торговый центр в деревне Говорово из-за угрозы взрыва в гипермаркете "Наш".

Въезд на территорию ТЦ также закрыли, с парковки эвакуировали около 100 автомобилей.

Ранее во вторник людей эвакуировали из трех храмов и психдиспансера в Троицком и Новомосковском административном округах. Около пяти часов в вечера в полицию поступило четыре сообщения об угрозе взрыва.