Пассажиров Boeing 777 в аэропорту Стамбула эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Zuma\ТАСС\Depo Photos

Пассажиров и членов экипажа вывели из Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Ататюрка в Стамбуле из-за угрозы взрыва бомбы на борту воздушного судна, сообщает агентство Associated Press.

Рейс должен был вылететь в Торонто. Записку о взрывном устройстве обнаружили члены экипажа в одной из туалетных комнат самолета. Рейс уже готовился к вылету. Из-за сообщения самолет вернули в зону вылета, пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

При осмотре транспортного средства какого-либо подозрительного объекта обнаружено не было.