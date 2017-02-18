Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля 2017, 22:50

Происшествия

Пассажиров Boeing 777 в аэропорту Стамбула эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Zuma\ТАСС\Depo Photos

Пассажиров и членов экипажа вывели из Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Ататюрка в Стамбуле из-за угрозы взрыва бомбы на борту воздушного судна, сообщает агентство Associated Press.

Рейс должен был вылететь в Торонто. Записку о взрывном устройстве обнаружили члены экипажа в одной из туалетных комнат самолета. Рейс уже готовился к вылету. Из-за сообщения самолет вернули в зону вылета, пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

При осмотре транспортного средства какого-либо подозрительного объекта обнаружено не было.

эвакуация угроза взрыва чп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика