Торговый центр "Афимолл Сити" продолжает работать в обычном режиме

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Торговый центр "Афимолл Сити", который находится на Пресненской набережной Москвы, продолжил работать в обычном режиме, сообщает ТАСС.

Напомним, в субботу посетители и персонал торгового центра были эвакуированы из-за анонимного звонка о взрывном устройстве, заложенном в здании. Звонок поступил в администрацию "Афимолла". По данным Агентства "Москва", там нашли бесхозную сумку.

После того, как завершилась проверка, все мероприятия, запланированные в этот день, продолжились. Добавим, что в "Афимолле" проходит открытый кастинг на конкурс "Мисс Россия".