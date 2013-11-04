Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября 2013, 19:02

Происшествия

Людей на Курском вокзале эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция эвакуировала посетителей с территории Курского вокзала, после того как неизвестный по телефону сообщил о бомбе, заложенной в здании вокзала. Об этом со ссылкой на пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщает РИА Новости.

Сообщение о бомбе поступило около 17.00. Из здания вокзала и с платформ эвакуированы пассажиры, провожающие и работники вокзальной инфраструктуры. Точное число эвакуированных не приводится. Личность телефонного террориста устанавливается.

Курский вокзал представляет собой пассажирский терминал станции "Москва-Пассажирская-Курская", один из девяти железнодорожных вокзалов Москвы. Рядом расположены станции метро "Курская" Кольцевой линии, "Курская" Арбатско-Покровской линии, а также "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии.

эвакуация Курский вокзал телефонные террористы чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика