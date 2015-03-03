Эстакаду около стадиона "Открытие Арена" планируют построить к сентябрю

Строительство эстакады около метро "Тушинская" завершится в сентябре

Эстакаду на Волоколамском шоссе около стадиона "Открытие Арена" планируют построить к сентябрю 2015 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов, передает Агентство "Москва". Он также отметил, что в ходе строительства в домах вдоль проезжей части заменят 8,5 тысяч окон.

"Наша задача - закончить все строительные работы на эстакаде в сентябре, а не в декабре, как планировалось раньше. Несмотря на кризисную ситуацию, финансирование строительства обеспечено", - сказал Аксенов. По его словам, решение о том, как будет использоваться пространство под эстакадой, еще не принято.

"Мы асфальтируем площадку, а дальше уже город будет принимать решение, будет ли здесь платная или бесплатная стоянка. Здесь рассматриваются и другие варианты, в том числе отстой для пассажирского транспорта. Я думаю, что ближе к завершению работ мэр определит под какие конкретно цели будет использовано эстакадное пространство", - заявил Аксенов.

Он также добавил, что при строительстве эстакады поменяют около 8,5 тысяч окон в домах вдоль проезжей части. "Мы не будем ставить защитные экраны, их негде ставить. Они не сработают и ничего не дадут, в этом необходимости нет", - пояснил он.

"Москва в цифрах": Участок Волоколамского шоссе реконструируют

Напомним, эстакада будет построена на пересечении Волоколамского шоссе с проездом Стратонавтов. Возведение этой эстакады станет частью комплекса работ по реконструкции всей Волоколамки: от МКАД до Ленинградского шоссе.

Ранее M24.ru сообщало, что департамент строительства приступил к реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до канала имени Москвы. Такое решение приняли в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу-2018. Реконструкция улучшит транспортную доступность стадиона "Открытие Арена".

Планируется реконструировать почти 1,2 километра Волоколамского шоссе. Проезжую часть расширят до пяти полос движения в каждом направлении, а на промежутке от выезда со стадиона ФК "Спартак" по проектируемому проезду №5219 в направлении центра дорога увеличится до шести полос. Кроме того, вдоль Волоколамского шоссе и местных проездов обустроят тротуары шириной три метра.

В районе станции "Тушинская" предусмотрена эстакада длиной более 520 метров, которая обеспечит движение по трем полосам в каждом направлении. Вдоль эстакады возведут трехполосные боковые проезды. А для левого поворота из центра в сторону стадиона боковой проезд расширят еще на одну полосу.