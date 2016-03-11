Форма поиска по сайту

11 марта 2016, 19:11

Женская сборная России по биатлону провалила эстафету

Фото: ТАСС/Сергей Русанов

Женская биатлонная сборная России провалила эстафету на чемпионате мира в норвежском Холменколлене, заняв 11-е место.

Надежды болельщиков развеялись окончательно на третьем этапе. Дарья Виролайнен, в очередной раз, не справилась со стрельбой на стойке и отправилась на два штрафных круга.

Отметим, что чистая стрельба российских спортсменок тоже вряд ли бы спасла. Ногами девушки проигрывали начиная с первого этапа, хотя стрельбище и Татьяна Акимова и Анастасия Загоруйко, бежавшая на втором этапе, прошли без дополнительных патронов. Екатерина Юрлова на четвертом этапе также обошлась без доппатронов.

Победу одержала сборная Норвегии, серебро в упорной борьбе досталось француженкам, бронза у сборной Германии.

