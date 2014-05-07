Энергетики перешли на особый режим работы в майские праздники

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В период майских праздников департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы усиливает контроль за работой объектов городской энергосистемы, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, были специально сформированы аварийные запасы материалов, оборудования и запасных частей, которые могут понадобиться в случае возникновения нештатных ситуаций.

Помимо этого столичные энергетики проверили работоспособность передвижных электрических станций и установили особый режим работы всех подразделений для оперативного реагирования.

В ходе подготовки к майским праздникам были усилены меры по антитеррористической и пожарной безопасности, строже стал и пропускной режим.

Для обеспечения надежной работы газового хозяйства на ежедневном круглосуточном дежурстве будут находиться 87 человек и 56 единиц техники.

"Также в преддверии праздников мы проверили фонари в местах проведения массовых мероприятий. Бригады по ремонту уличного освещения работают в штатном режиме, наготове и передвижная электростанция на случай нештатного отключения фонарей", - отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

О сбоях и нарушениях жители могут сообщать по "горячим" линиям:

"МОЭСК" - 8 (800) 700-40-70

"Мосэнергосбыт" - 8 (495) 981-98-19 или 8 (800) 55-000-55

"Мосгаз" - 04