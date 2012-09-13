В течение трех ночей на московских улицах будет ограничен трафик

В ночь на 14, 15 и 16 сентября в Москве будет ограничено движение транспорта из-за перевозки газовой турбины для нового энергоблока 16-й ТЭЦ. Определенные неудобства водителей ждут с 00:05 до 06:00

По ночам в Москве будет ограничено движение транспорта из-за перевозки газовой турбины для нового энергоблока 16-й ТЭЦ.

Для этого потребуется ограничить трафик в ночь на 14-е, 15-е и 16 сентября.

В ночь на пятницу, 14 сентября агрегат будут везти от причала на Шелепихинской набережной до Хорошевской улицы.

В ночь на субботу с 00:05 до 06:00 движение ограничат на ряде участков Филевской улицы, Физкультурного проезда, Крылатской улицы, а также Большой и Малой Филевской улицах.

Определенные неудобства водителей ждут и в ночь на воскресенье.

В те же часы движение будет ограничено на участке улицы Крылатская, проспекте Маршала Жукова, Карамышевском проезде и одноименной набережной, Силикатном проезде, улице Мневники, 3-й Хорошевской улице, а также площади Маршала Бабаджаняна и Живописному мосту.