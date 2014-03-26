Форма поиска по сайту

26 марта 2014

Призывникам выдадут электронные карты с персональными данными

Фото: ИТАР-ТАСС

Российским призывникам по прибытии в воинскую часть будут выдавать персональные электронные карты, сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа генерал-майор Александр Линков. Нововведение начнет действовать во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля.

По его словам, в электронных картах прописываются демографические данные, медицинские показатели, размещается фотография, а также указывается решение о месте прохождения военной службы.

При этом карту подготовят после письменного согласия гражданина на обработку его электронных данных, пишет "Интерфакс".

В свою очередь, начальник пресс-службы ЦВО полковник Ярослав Рощупкин отметил, что формирование персональных данных идет на специальных комплексах средств автоматизации. Что, соответственно, исключит попадание материалов в интернет, а также попытку взлома.

