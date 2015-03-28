Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта 2015, 21:36

Экономика

В рамках "Часа Земли" отключили подсветку на 820 зданиях столицы

Фото: 60.wwf.ru

28 марта в мире прошла акция "Час Земли", которая ежегодно проводится в последнюю субботу первого месяца весны. В 20.30 по местному времени участники акции на один час выключили свет и электроприборы. Цель акции – привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды.

В рамках акции в Москве на час отключили подсветку на 820 зданиях, провели велопробег, а на "домах-книжках", расположенных на Новом Арбате, показали ролики, призывающие людей экономить электроэнергию.

Что касается отключения подсветки на 820 зданиях, то эта мера позволила сэкономить около 15 мегаватт электроэнергии. В 20.30 отключили подсветку на 7 сталинских высотках, 10 мостах в центре города, 246 домах на Садовом и 23 – на Бульварном кольце. В темноту погрузились фасады зданий на Ярославском, Каширском и Варшавском шоссе, Ленинградском и Кутузовском проспектах. Погасла подсветка столичной мэрии, Государственной Думы и Совета Федерации, большинства театров, вокзалов, главного корпуса МГУ, стадиона "Лужники".

Москвичи на 60 минут погасят свет в квартирах в рамках "Часа Земли"

Подключился к акции и ВДНХ. На время "Часа Земли" погасла подсветка рекламных конструкций, частично было отключено наружное освещение, выключена архитектурно-художественная подсветка арки главного входа и освещение павильонов главной аллеи и выставочного павильона №75.

Не остался в стороне и Московский зоопарк. В 20.30 на час отключили подсветку главного входа. Закончился праздник интерактивным театрализованным представлением и светодиодным шоу.

"Необходимо экономить энергоресурсы, а также воду. В условиях растущей цены на энергоносители вы, помимо того, что думаете, прежде всего, о спасении нашей планеты, еще и экономите свои деньги", - рассказал телеканалу "Москва 24" руководитель
природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

Ссылки по теме


Ряд улиц в центре столицы поочередно перекрывали из-за велопробега, который прошел в рамках "Часа Земли". Велопробег прошел по улицам Новый Арбат, Конюшковская, Большая Грузинская, 1-я Тверская-Ямская, Тверская.

Отметим, предполагалось, что в этом году в акции примут участие около миллиона москвичей.

"Час Земли" впервые провели под эгидой Всемирного фонда дикой природы WWF в Австралии в 2007 году. Уже на следующий год мероприятие получило мировую поддержку.

Акция призывает жителей планеты задуматься об экономии природных ресурсов и необходимости борьбы с изменениями климата. В последнюю субботу марта в 20.30 все участники акции выключают свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час.

Москва присоединилась к акции в 2009 году. В 2013 году в акции принимало участие уже более 70 городов. Тогда впервые была отключена подсветка Московского Кремля. В 2014 году в столице на час "потемнели" около 400 зданий.

электроэнергия Час Земли подсветка велопробеги

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика