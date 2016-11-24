Форма поиска по сайту

24 ноября 2016, 09:59

Экономика

Программа энергосбережения сэкономила Москве почти 50 млрд рублей

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Программа энергосбережения сэкономила Москве 47 миллиардов рублей, передает mos.ru. С таким заявлением выступил руководитель столичного департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский. При этом за первые четыре года ее работы экономия составила 39 миллиардов рублей.

По словам Ливинского, зачастую энергосбережение не является самоцелью, но идет как сопутствующий эффект. К примеру, он достигается при установке парогазовых блоков на городских ТЭЦ, которые монтируют, в первую очередь для того, чтобы развивать город и избежать исчерпания ресурсов.

При этом сокращается и потребление ресурсов. Ливинский рассказал, что ежегодно потребление газа падает на пять процентов, воды – от трех до пяти. Он также отметил, что в сравнении с объемами ввода жилых площадей, рост потребления тепла растет незначительно.

Ливинский также поделился планами развития столичных электросетей. По его словам, ключевым проектом является замена шести- и 10-киловольтных сетей на 20-киловольтные – это снизит потери при передаче электроэнергии.

Федеральный закон об энергосбережении и повышении энергоэффективности был принят в 2009 году. Начиная с 2010 года реализуется государственная программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
