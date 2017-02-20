Форма поиска по сайту

20 февраля 2017, 15:44

Экономика

Москвичам могут разрешить устанавливать солнечные батареи на крышах

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Россиянам могут разрешить использовать альтернативные источники энергии в многоквартирных домах, например, солнечные батареи на крышах.

Насколько это реально и выгодно, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и гендиректор благотворительного фонда "Экология для всех" Леонид Бочин.

По мнению председателя Мосгордумы, члена комитета по жилищной политике Алексея Шапошникова, использование солнечных батарей в столице – вполне реальная идея, однако Москве еще предстоит выяснить, каким образом новые источники энергии впишутся в городскую инфраструктуру.

"Есть вопросы, которые нужно обсуждать с техническими специалистами: какие системы могут ставиться, где они могут располагаться, а также каким образом они будут включены в городские сети и куда будет деваться излишек электричества. Надо выработать общие подходы, как это реализовывать в таких мегаполисах, как Москва", – сказал депутат.

Солнечные батареи могут появиться на крышах домов в столице

Солнечные батареи в целом могли бы подойти столице в качестве альтернативных источников энергии, но о доходе от их использования придется договариваться самим жителям домов. Такое мнение высказал гендиректор благотворительного фонда "Экология для всех" Леонид Бочин.

"Солнечная энергетика зависит от количества солнечных дней. Кроме солнечных батарей есть батареи, которые преобразуют энергию света даже при хмуром небе. Извлекать выгоду из этого можно, если жильцы дома смогут между собой договориться", – пояснил он.

Как пишет "Коммерсантъ", доходы от продажи лишней энергии не будут облагаться налогами. Разработать законопроект поручил вице-премьер Аркадий Дворкович. Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС должны представить свои предложения к 1 апреля.

Светящийся в темноте раствор для дорожного покрытия могут протестировать в России. Раствор после распыления на дорожную поверхность впитывает ультрафиолетовые лучи, а ночью начинает светиться благодаря накопленной солнечной энергии. Его уже начали тестировать в Европе. Инновационная новинка помогает водителям лучше ориентироваться в темное время суток, а также экономит электроэнергию на освещение улиц.
