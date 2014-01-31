Для депо "Лобня" и "Нахабино" закупят новые поезда

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2014 году Центральная пригородная пассажирская компания закупит по девять новых поездов для депо "Лобня" и "Нахабино", сообщил на встрече с пассажирами генеральный директор компании Михаил Хромов.

По словам заместителя начальника департамента пассажирских сообщений РЖД Сергея Калинина, "Лобня" и "Нахабино" в настоящее время - самые плохо укомплектованные депо ЦППК.

Напомним, 3 февраля на участке Москва-Балашиха Горьковского направления МЖД в утренние "часы пик" начнут курсировать четыре удлиненных электрички. Новые составы смогут останавливаться только на удлиненных платформах. Модернизация платформ была проведена там, где это было возможно технически.