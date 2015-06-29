Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Из-за ремонтных работ 29 и 30 июня меняется расписание поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Подмосковья.

График движения частично изменят на направлениях Москва – Тверь (Конаково) и обратно. Список электричек, маршруты поменяли, можно посмотреть тут.

Информацию об изменении расписания разместили на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также в пригородных электропоездах.

Как отметили в ведомстве, ремонт проводится для обеспечения рабочего состояния и необходимой пропускной способности железных дорог.