Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня 2015, 10:38

Транспорт

29 и 30 июня меняется расписание поездов на Ленинградском направлении

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Из-за ремонтных работ 29 и 30 июня меняется расписание поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Подмосковья.

График движения частично изменят на направлениях Москва – Тверь (Конаково) и обратно. Список электричек, маршруты поменяли, можно посмотреть тут.

Информацию об изменении расписания разместили на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также в пригородных электропоездах.

Как отметили в ведомстве, ремонт проводится для обеспечения рабочего состояния и необходимой пропускной способности железных дорог.

Сайты по теме


электрички поезда Тверь изменения в расписании Конаково ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика