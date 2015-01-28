Женщина и ребенок погибли под колесами подмосковной электрички

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Женщина и ребенок погибли под колесами электрички в районе подмосковной станции Томилино Казанского направления МЖД. Еще двое детей получили различные травмы и госпитализированы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла около 19.50. Женщина с годовалым ребенком на руках и двумя другими детьми перебегала пути около станции Томилино и угодила под электричку.

От полученных травм она и младенец погибли на месте, а еще двое детей трех и шести лет получили травмы.

На месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что минувшей ночью пригородный поезд насмерть сбил мужчину, перебегавшего через железнодорожные пути на западе Москвы. ЧП произошло около платформы Рабочий поселок. Поезд, под который попал мужчина, следовал по маршруту Москва - Бекасово.

А вечером 18 декабря погиб 16-летний студент одного из вузов столицы, который переходил пути около станции Фили прямо перед приближающимся поездом.

Машинист несколько раз просигналил студенту фарами и гудком, но тот ничего не заметил, поскольку слушал музыку через наушники.

Несмотря на экстренное торможение, машинисту не удалось избежать наезда. От полученных травм молодой человек скончался на месте.