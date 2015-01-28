На западе столицы мужчина погиб под колесами электрички

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На западе Москвы пригородный поезд насмерть сбил мужчину, перебегавшего через железнодорожные пути, сообщает Агентство "Москва". Личность погибшего пока не установлена.

ЧП произошло около платформы "Рабочий поселок". Электропоезд, под который попал мужчина, следовал по маршруту "Москва-Белорусская - Бекасово".

По предварительным данным, машинист пытался экстренно затормозить, а также подавал световой и звуковой сигналы, однако предотвратить наезд ему не удалось.

В столичном управлении МВД России подтвердили факт обнаружения тела. На месте происшествия работают сотрудники полиции.