На северо-западе Москвы электричка сбила насмерть мужчину

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На северо-западе Москвы пригородный электропоезд насмерть сбил мужчину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел в среду вечером в районе станции Покровское-Стрешнево. Электричка направления "Москва – Новый Иерусалим" сбила мужчину, который перебегал пути в неположенном месте.

От полученных травм пострадавший скончался. Сейчас на месте ЧП работают правоохранительные органы. Следователи устанавливают личность погибшего.

Как добавляет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате инцидента было задержано на 15 минут движение трех электричек. Сейчас график полностью восстановлен.