Из-за ремонта путей изменится расписание электричек на МЖД

Фото: ИТАР-ТАСС

Расписание пригородных электропоездов на нескольких направлениях Московской железной дороги изменится из-за плановых ремонтных работ, сообщает в четверг пресс-служба МЖД.

Так, на Казанском направлении в октябре продолжаются работы на первом главном пути станции "Пески". По этой причине 29 октября на участках Голутвин – пл. 88 км, Голутвин – Шиферная, Голутвин – Виноградово и Москва - Голутвин будут отменены несколько электричек, а некоторые электропоезда будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже обычного расписания.

Также 29 октября отменят экспрессы Москва - Рязань отправлением в 12.34 и Рязань - Москва отправлением в 11.25, которые ходят не в часы пик.

Плановые работы продолжаются и на участках Рязань-1 – Лесок, Хрущево – Старожилово, на станциях "Сотницыно" и "Нижнемальцево". Некоторые электрички в связи с этим будут ходить по измененному расписанию.

На Киевском направлении продолжаются работы на первом главном пути на перегоне Суходрев – Тихонова Пустынь и на станции "Тихонова Пустынь".

Идут работы и на Рижском направлении. Из-за этого временно отменяются небольшое количество электричек, ходящих не в часы пик.

Все изменения в расписании размещены на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.