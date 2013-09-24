Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября 2013, 11:48

Транспорт

Движение электричек Рижского направления временно приостановлено

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 24 сентября на Рижском направлении МЖД временно приостановлено движение электричек.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, причиной задержки на перегоне Павшино – Нахабино стало падение дерева. Ствол повредил линию энергопередачи сторонней организации, которая, в свою очередь, упала и повредила железнодорожную контактную сеть.

На месте работают оперативные бригады специалистов МЖД для устранения причин инцидента и восстановления движения поездов в полном объеме.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе МЖД, по состоянию на 11.30 были запущены поезда на 1-м пути, однако поезда там будут следовать вариантно (с пропусками в движении). По словам представителя РЖД, поезда будут вводиться поэтапно.

Сайты по теме


электрички ремонт задержки поездов ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика