Движение электричек Рижского направления временно приостановлено

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 24 сентября на Рижском направлении МЖД временно приостановлено движение электричек.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, причиной задержки на перегоне Павшино – Нахабино стало падение дерева. Ствол повредил линию энергопередачи сторонней организации, которая, в свою очередь, упала и повредила железнодорожную контактную сеть.

На месте работают оперативные бригады специалистов МЖД для устранения причин инцидента и восстановления движения поездов в полном объеме.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе МЖД, по состоянию на 11.30 были запущены поезда на 1-м пути, однако поезда там будут следовать вариантно (с пропусками в движении). По словам представителя РЖД, поезда будут вводиться поэтапно.