24 сентября 2012, 18:05

Транспорт

Поезда на Октябрьской железной дороге задержаны из-за стрельбы

Фото: ИТАР-ТАСС

На Октябрьской железной дороге в столице возникли проблемы с движением поездов.

"Отправление задерживается. Впереди стоит электропоезд, нам дальше ехать некуда", - объявил машинист электрички, выехавшей из Москвы в 17.09.

Как передает "Интерфакс", она остановилась на перегоне при подъезде к платформе НАТИ, где простояла более получаса. Поезда из столицы в Санкт-Петербург также не двигались.

Когда движение поездов возобновилось, машинист объявил: "Задержка поезда из-за хулиганских действий, не по вине Октябрьской электромагистрали".

Как сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе РЖД, причиной задержки в движении стала стрельба в электричке Москва-Поваровка.

"Один из пассажиров электропоезда Москва-Поваровка открыл в вагоне стрельбу. Электропоезд был остановлен, в связи с этим возможны задержки пригородных поездов на Ленинградском направлении до 30 минут", - отметили в пресс-службе.

