Проезд на короткие расстояния в подмосковных электричках подорожает на 1,5 рубля

Фото: ТАСС/Пальм Елена

С 1 января 2015 года проезд в подмосковных электричках подорожает с 17,5 до 19 рублей, рассказал M24.ru источник в областном правительстве. Однако рост цен коснется, в основном, небольших расстояний - до 10 км. Проезд для тех, кто пересекает две и более тарифные зоны, наоборот, подешевеет, потому что власти решили применять для таких пассажиров понижающие коэффициенты.

От 10 до 120 км

Cтоимость билета на электричку сейчас зависит от протяженности маршрута. Одна тарифная зона составляет 10 км. В этом году поездка на это расстояние стоит 17,5 рублей, через две тарифные зоны - в два раза больше, то есть 35 рублей, через три - 52,5 рублей и так далее. В проекте новых цен (есть в распоряжении M24.ru) сказано, что с 1 января 2015 года стоимость проезда в пределах одной тарифной зоны вырастет до 19 рублей.

Однако при поездках на дальние расстояния тариф не будет расти на 19 рублей каждые 10 км, потому что планируется ввести понижающий коэффициент. Речь идет о 50%-ной скидке за пересечение первой и последней тарифной зоны. Например, чтобы попасть из Москвы в Мытищи, надо пересечь три тарифные зоны. Если высчитывать цену билета простым сложением, то с 1 января 2015 года она бы составила 57 рублей. Но с учетом скидки 50% за первую и третью зону, билет будет стоить 38 рублей. В итоге, это получится даже дешевле, чем сейчас. Сегодня за билет до Мытищ нужно отдать 52,5 рублей.

Таким образом, цена одной тарифной зоны вырастет на 1,5 рубля. Однако если пассажир едет через две зоны, он должен заплатить только за одну, если через три - за две, через четыре - за три, и так далее. Скидка составит 19 рублей. В целом на дальние расстояния - примерно до 12 зоны, то есть до 120 км, жителям Подмосковья на электричках будет передвигаться дешевле, чем сейчас.

От 120 км

Начиная с 12 зоны, стоимость в этом и следующем году будет примерно одинаковой. Так, сегодня из Москвы до станции "Александров-1" Ярославского направления можно доехать за 210 рублей, с 2015 года - за 209, билет до станции "Мошнино" (13 зона) сегодня стоит 227,5 рублей, а будет 228. А билет до станции "Балакирево" (14 зона) сейчас можно купить за 245 рублей, а с 1 января - за 247.

В самом проекте постановления правительства Подмосковья о новых тарифах эта норма звучит так: "При проезде более одной тарифной зоны стоимость разовой поездки определяется суммированием произведений количества тарифных зон и тарифа [19 рублей – M24.ru]. При этом в первой и последней тарифной зоне по пути следования применяется коэффициент 0,5 к тарифу ".

В каких случаях скидки не будет

1. Скидка не коснется поездок по отдельным участкам, расположенным между различными направлениями железных дорог. Там стоимость билета в вырастет на 1,5 рубля за одну тарифную зону. Например, сейчас билет из Лобни (Савеловское направление) в Желтиково (Большое кольцо МЖД) стоит 280 рублей. По новой тарифной сетке он должен увеличиться до 304 рублей.

2. Скидка также не будет действовать при покупке билетов на скорые поезда. Там, наоборот, как и раньше, будет работать повышающий коэффициент 2 к тарифу. То есть перевозчик может поднять стоимость билета, но не более чем в два раза. Так, поездка на скором электропоезде повышенной комфортности "Москва-Пушкино" сегодня обходится до 140 рублей (четыре тарифные зоны), при новых тарифах - до 152 рублей.

Отметим, что тариф на проезд в пригородных электричках в границах Москвы фиксированный — до 28 рублей. Он повышался в начале 2014 года. Для пассажиров столичного региона также действуют абонементы. Летом их число сократилось с 43 до 13.

Мнение экспертов

В министерстве транспорта Московской области и ЦППК не смогли прокомментировать будущие тарифы. Директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий ВШЭ Илья Долматов пояснил, что скидка 19 рублей - это небольшая экономия. "Но раньше понижающих коэффициентов в Московской области не было вовсе", - сказал он.

Депутат Мособлдумы Александр Наумов пояснил, что у пассажиров, которые ездят на ближние расстояния, есть возможность воспользоваться и другими видами транспорта: автобусами, маршрутками, а у некоторых даже метро. "К тому же сам билет стоит недорого, и рост тарифа небольшой – на 1,5 рубля. На дальние маршруты тарифы довольно высокие, а альтернатив электричкам нет. При этом пассажиропоток довольно большой, что позволяет снизить стоимость проезда", - пояснил Наумов.