Фото: ТАСС/Татьяна Силина
Женщину сбила электричка на севере столицы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пострадавшая погибла.
Инцидент произошел на железнодорожном переходе рядом со станцией метро "Петровско-Разумовская". Электропоезд Савеловского направления сбил находившуюся на путях женщину. По предварительным данным, она погибла.
На место прибыли сотрудники полиции и медики. m24.ru пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
Сегодня, 20 июня, следственные органы начали проверку по факту гибели подростка на железнодорожных путях. Юношу сбил "Сапсан", пострадавший скончался на месте происшествия. Инцидент произошел накануне близ станции "Подсолнечная – Покровка". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подобные случаи происходят нередко. В конце мая электричка Дубна – Москва насмерть сбила 17-летнего подростка, который пытался спасти выбежавшую на ж/д пути собаку.