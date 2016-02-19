Расписание поездов Октябрьской железной дороги изменили ради школьницы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В российской железнодорожной сфере зафиксирован первый случай изменения расписания поездов ради школьницы, сообщает "Вечерняя Москва".

С просьбой скорректировать график одного из вечерних поездов к руководству Октябрьской железной дороги обратился отец девочки Нины Налимовой. Он рассказал, что вследствие недавних изменений в расписании поезд перестал останавливаться у платформы Березки Дачные. Оттуда он с дочерью ездил в Зеленоград, где есть секция бальных танцев. Чтобы попасть на тренировку вовремя, было удобно ехать в 18:00.

Руководство Октябрьской дороги решило пойти навстречу и скорректировать график движения, что было не очень просто – расписание электричек увязано с графиком поездов дальнего следования. Железнодорожники смогли скорректировать расписания, и семья Налимовых садится в свою электричку в 17:59.

Ранее СМИ сообщали о похожей истории на японском острове Хоккайдо. Согласно некоторым источникам, школьница, чье имя не называется, является единственным пассажиром на станции Ками-Сиратаки, откуда она уезжает в школу. Мало используемую станцию планируют закрыть в марте этого года – как только девочка закончит учебу.

Другие источники рассказывают, что она садится в поезд не одна, а в компании еще девяти школьников, и не на станции Ками-Сиратаки, а Кю-Сиратаки, также мало используемой. В марте станции Ками-Сиратаки, Кю-Сиратаки и Симо-Сиратаки планируют закрыть. Однако связано ли это со школьниками, неизвестно.