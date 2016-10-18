Электричка Москва – Рязань сбила мужчину в Подмосковье

Пригородный электропоезд сбил мужчину в подмосковных Люберцах. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел около девяти утра рядом со станцией Томилино Рязанского направления МЖД. Поезд, следовавший из Москвы в Рязань, сбил мужчину.

В настоящее время пострадавший доставлен в медучреждение. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Как добавляет телеканал "Москва 24", мужчина пытался попасть на станцию в обход турникетов. Проходившая электричка задела его в тот в момент, когда он забирался с путей на платформу.